Golfo: Oman chiede a Iran il rilascio della petroliera Stena Impero (5)

- Anche Berlino e Parigi si sono unite nell’invito al rilascio immediato della petroliera. Nel quadro delle tensioni nel Golfo, il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, ha approvato un provvedimento che prevede di accogliere le forze statunitensi nel regno per rafforzare la sicurezza e la stabilità regionale. Un funzionario del ministero della Difesa saudita ha dichiarato che la decisione mira "ad aumentare la cooperazione congiunta a livello di difesa per la sicurezza e la stabilità regionale e per preservarne la pace". Nei giorni scorsi, l’emittente statunitense “Cnn” ha annunciato che gli Stati Uniti starebbero per inviare circa 500 militari nella base aerea di Prince Sultan, a est di Riad, in Arabia Saudita. (Res)