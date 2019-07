Torino: minaccia l'ex moglie con un coltello a Chieri, fermato dai carabinieri

- Stanotte, a Chieri (provincia di Torino), i carabinieri di Poirino hanno bloccato un uomo trovato con un coltello ancora in mano fuori l’abitazione dell’ex moglie. E’ stata quest’ultima a chiedere aiuto, disperata, al 112 poiché l’ex coniuge stava cercando di abbattere la porta di casa a pugni e spallate. I carabinieri hanno sorpreso l'uomo ancora sul pianerottolo, immobilizzandolo e sottraendogli il coltello, di grosse dimensioni (lunghezza 35 cm, lama 23 cm). Il soggetto non è riuscito a dare ai militari alcuna giustificazione sul possesso dell’arma bianca e ha riferito che avrebbe voluto solo un chiarimento con la ex, che in passato lo aveva già denunciato per “atti persecutori”. (Rpi)