Etiopia: proteste indipendentisti di Sidama, almeno 17 morti

- Almeno 17 persone sono morte negli scontri tra le forze di sicurezza etiopi e i manifestanti indipendentisti che chiedono la proclamazione dello stato di Sidama. Lo riferiscono fonti mediche e della sicurezza citate dai media etiopi, secondo cui le vittime sono state segnalate nella città di Auasa, capoluogo della Regione delle nazioni, nazionalità e popoli del sud (Snnpr). Le proteste nella regione sono proseguite nonostante la scorsa settimana il leader del partito che rappresenta al governo il Movimento per la liberazione del Sidama, Million Tumato, avesse dichiarato che gli indipendentisti hanno accettato la promessa fatta del governo di Addis Abeba e dalle autorità elettorali centrali di tenere entro cinque mesi il referendum sulla questione. "Ora la cosa più importante è la pace per il nostro popolo", aveva detto Tumato, osservando tuttavia che "il periodo di cinque mesi non è preciso in quanto non indica quando il referendum avrà luogo". (segue) (Res)