Minori: M5s, vergognosa risposta Zingaretti su Bibbiano, Pd voti commissione inchiesta o sarà complice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davanti allo scandalo sugli affidi illeciti di minori sottratti alle loro famiglie, il segretario del Pd ride e dice che il Movimento 5 Stelle è vergognoso perché ne parla". Così il Movimento 5 Stelle in un post sul Blog delle Stelle, dove viene postato un video nel quale una giornalista chiede del caso di Bibbiano al segretario del Pd. "L'unica, vera vergogna è l'atteggiamento del Pd, che tace davanti ad una inchiesta in cui sono coinvolti loro esponenti e operatori a vario livello - si legge ancora sul blog -. Il Movimento 5 Stelle invece ne parla perché pretende giustizia. Ed è per questo che ha depositato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta che accerti, dalla prima all'ultima, ogni responsabilità sul sistema affidi in tutta Italia. A cominciare da Bibbiano. A questo punto la domanda è una: il Pd di Zingaretti la voterà o ancora una volta vuole rendersi politicamente complice di sistemi disumani e scandalosi come quello di Bibbiano?". (Com)