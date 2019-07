Salario minimo: Di Maio, è battaglia di civiltà, prometto che sarà presto legge

- Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, rilancia su Facebook la proposta del Movimento 5 stelle sul salario minimo, promette che sarà presto legge e annuncia novità nei prossimi giorni. "Vi diranno tutti che non si può fare, semplicemente perché non lo vogliono fare, mentre in 22 Paesi europei già è legge da molti anni - scrive in un post a corredo di un video in cui spiega la proposta e che chiede di far girare - Parlano facile certi politicanti con il portafogli gonfio e stipendi da quasi 15 mila euro al mese... Ma noi non ci arrendiamo e vi prometto che presto diventerà legge anche in Italia. Si chiama salario minimo orario: se hai un lavoro, non puoi prendere meno di 9 euro lordi l’ora. Altrimenti non è lavoro, è schiavitù! Questa non è solo una legge del Movimento 5 Stelle, è molto di più. È una battaglia di tutti, è una battaglia di civiltà! Basta stipendi di 500-600 euro al mese.(Rin)