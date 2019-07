Georgia: nuove proteste a Tbilisi per chiedere dimissioni ministro Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti dell’opposizione si sono nuovamente riuniti ieri sera davanti alla sede del parlamento della Georgia, a Tbilisi, per chiedere le dimissioni del ministro dell'Interno, Giorgi Gakharia, accusato di aver autorizzato un uso eccessivo della forza per contenere gli scontri che hanno avuto luogo a Tbilisi lo scorso 20 giugno. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Agenda”. Le tensioni che si sono venute a creare a partire dallo scorso 20 giugno si sono ulteriormente acuite dopo che le autorità competenti hanno convocato Nika Melia, esponente dell’opposizione e leader del Movimento nazionale unito fondato dall’ex presidente Mikheil Saakashvili, accusandolo di aver organizzato di proposito azioni violente da parte dei manifestanti. La Procura generale ha proposto all’organo legislativo nazionale una revoca dell’immunità parlamentare di Melia, richiedendone anche l’arresto, cosa poi avvenuta dopo il voto dell'assemblea. L’esponente del Movimento nazionale, di contro, ha definito “assurde” le accuse nei suoi confronti, mentre l’opposizione politica del paese ha rilasciato una dichiarazione congiunta in cui le autorità competenti vengono accusate di stare portando avanti una “persecuzione di tipo politico”. (segue) (Res)