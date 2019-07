Business News: Zimbabwe, dipendenti servizio pubblico annullano sciopero per mancato pagamento stipendi

- I dipendenti del settore pubblico dello Zimbabwe hanno accettato la proposta del governo di saldare una parte degli stipendi non versati, evitando lo sciopero da loro annunciato la scorsa settimana. Lo ha annunciato la principale confederazione di sindacati del settore pubblico in una nota, precisando che la proposta delle autorità di Harare presentata ieri dopo giorni di negoziati è stata valutata "migliore delle precedenti". Rispetto alla richiesta dei sindacati, che chiedevano di aumentare gli stipendi più bassi a 475 dollari al mese, il governo ha acconsentito a versare ai dipendenti lo stipendio di luglio e la somma di 400 dollari dello Zimbabwe "una tantum". Il sindacato ha aggiunto che proseguirà i colloqui con il governo per negoziare un ulteriore aumento di stipendio, affinché questo entri in vigore ad agosto. Di recente, nel tentativo di scongiurare lo sciopero il ministro delle Finanze Mthuli Ncube aveva dato disponibilità ad aumentare la retribuzione dei funzionari pubblici "per la seconda volta in tre mesi", come misura contro l'impennata di inflazione che ha eroso i redditi. "Ho già predisposto l'aumento e ora attendiamo di incontrare i sindacati", ha detto Ncube, precisando che le parti si riuniranno nuovamente per valutare di quanto aumentare gli stipendi. (Res)