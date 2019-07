Business News: Camerun, Fmi erogherà 76,2 milioni di dollari in favore di riforme fiscali

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha deciso di erogare 76,2 milioni di dollari in favore del Camerun, nel quadro dell'accordo per una linea di credito triennale concluso a giugno del 2017. Lo riferiscono i media locali, precisando che il Consiglio dell'Fmi ha giudicato positivi "i risultati ottenuti nell'ultimo anno dal Camerun nel quadro del programma di sostegno concordato" e che "la maggior parte degli obiettivi a fine dicembre 2018, tra cui quello relativo al deficit di bilancio, sono stati soddisfatti". L'Fmi ha inoltre sottolineato che le riforme strutturali annunciate da Yamoussoukro sono state avviate: in particolare, è stato valutato positivamente il fatto che il Camerun continui a lavorare in direzione di una "ricostituzione dei margini di manovra fiscali", anche nel quadro della Comunità economica dei paesi dell'Africa centrale (Cemac). Il vicedirettore generale dell'Fmi ha nondimeno richiamato l'attenzione sul fatto che è "essenziale rafforzare la disciplina fiscale per raggiungere entro la fine del 2019 gli obiettivi fissati nel programma", e "limitare i rischi legati agli shock esterni e ai problemi di sicurezza". L'accordo triennale firmato con il Camerun coinvolge un importo totale di circa 666,9 milioni di dollari e dovrebbe concludersi nel giugno del 2020. (Res)