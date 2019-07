Business News: presidente nigeriano Buhari, Africa perde 60 miliardi di dollari l'anno in fondi illeciti

- L'Africa perde circa 60 miliardi di dollari l'anno in fondi legati al finanziamento di attività criminali, terrorismo e tratta di migranti. Lo ha detto il presidente nigeriano Muhammadu Buhari, per il quale il libero flusso di fondi illeciti è una delle principali cause di insicurezza nel continente. Intervenendo alla 16ma Conferenza del Comitato dei servizi di intelligence e sicurezza dell'Africa tenuta il 18 luglio ad Abuja, riferisce "The Punch", Buhari ha chiesto ai suoi servizi di intelligence di moltiplicare gli sforzi per rintracciare e bloccare i fondi "neri" e chi li alimenta. "Potremmo non conoscere mai la vera entità del danno. Le stime, tuttavia, suggeriscono che i paesi africani perdono oltre 60 miliardi di dollari l’anno a causa di esborsi finanziari illeciti”, ha detto il capo dello Stato, definendo la cifra “sbalorditiva” per un continente “che ha un disperato bisogno di finanziamenti per lo sviluppo”. Per avvalorare le sue dichiarazioni, Buhari ha citato il rapporto delle Nazioni Unite focalizzato sui “Flussi finanziari illeciti e il problema dei trasferimenti di risorse nette dall'Africa” sul periodo 1980-2009, osservando che negli anni considerati l’Africa ha perso fra i 1.200 e i 1.400 miliardi (1,2 trilioni). "Questa cifra rappresenta la metà dell'attuale Prodotto interno lordo di tutti i paesi dell'Africa" riuniti, ha aggiunto il suo portavoce Femi Adesina. (Res)