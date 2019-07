Ucraina: oggi le elezioni parlamentari, voto potrebbe modificare equilibri politici nazionali (4)

- La prospettiva per i due è dunque quella di fare da comprimari nella prossima Verkhovna Rada o di sedersi all’opposizione, scelta che probabilmente farà Poroshenko. L’ex presidente non sembra aver accettato con serenità la propria sconfitta elettorale in aprile e in particolare gli attacchi rivoltigli da Zelensky in merito agli insuccessi sul fronte della lotta alla corruzione e dello sviluppo economico. La scelta dell’attuale capo dello Stato di ricorrere ad elezioni anticipate è del resto scaturita dalla consapevolezza di avere di fronte un parlamento largamente ostile, con i deputati del Blocco Petro Poroshenko a distinguersi nelle attività di ostruzionismo alle proposte di Zelensky. Diversa la situazione di Tymoshenko, che potrebbe tradurre la propria presenza alla Verkhovna Rada in un ingresso in coalizione a fianco di Servo del popolo, qualora la formazione di Zelensky avesse bisogno di puntellare la propria maggioranza. (segue) (Res)