Ucraina: oggi le elezioni parlamentari, voto potrebbe modificare equilibri politici nazionali (6)

- Fra le altre formazioni in corsa per entrare nel parlamento di Kiev si segnalano il Blocco di opposizione, altra formazione filo-russa nata dai transfughi di Piattaforma di opposizione-Per la vita, fermo nei sondaggi al 2,5 per cento, insufficienti per superare la soglia di sbarramento. Nella stessa sorte potrebbero incorrere Posizione civica di Anatoliy Hrytsenko, il Partito radicale di Oleh Liashko e Forza e onore di Ihor Smeshko. Un recupero sorprendente potrebbe invece vedere protagonista il partito Strategia ucraina dell’attuale premier Volodymyr Groysman, che negli ultimi tempi pare aver recuperato nei sondaggi e potrebbe strappare una percentuale sufficiente all’ingresso nella Verkhovna Rada, assicurando al proprio fondatore un ruolo politico anche nei prossimi cinque anni. (segue) (Res)