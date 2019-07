Ucraina: oggi le elezioni parlamentari, voto potrebbe modificare equilibri politici nazionali (7)

- Lo scenario che emergerà dalle urne ucraine dalla serata di domenica sarà in ogni caso molto diverso da quello del 2014, con un partito appena costituito che avrà una maggioranza quasi assoluta dei seggi e un altro di recentissima formazione a fargli da potenziale alleato di coalizione. Le aspettative dei cittadini che hanno votato Zelensky nelle elezioni presidenziali, e che probabilmente confermeranno la loro scelta il 21 luglio, sono molto elevate, così come intensa è la retorica del presidente in merito alla necessità di portare avanti il percorso di riforme nel paese, combattere i fenomeni di corruzione e dare slancio allo sviluppo economico dell’Ucraina. (Res)