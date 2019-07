Trasporto aereo: Egitto, Lufthansa e British Airways sospendono voli verso Il Cairo

- Le compagnie di bandiera di Germania e Regno Unito, rispettivamente Lufthansa e British Airways, hanno sospeso i voli diretti al Cairo, in Egitto. Un portavoce di Lufthansa citato dall’emittente “Ard” spiega che “la sicurezza rappresenta la priorità principale, pertanto la compagnia ha sospeso temporaneamente i suoi voli per il Cairo, mentre prosegue la valutazione della situazione”. Secondo la stampa tedesca, i voli di Lufthansa verso il Cairo dovrebbero riprendere oggi. Intanto, il ministero degli Esteri di Londra ha annunciato ieri, 20 luglio, la sospensione dei voli di British Airways per sette giorni “in via precauzionale, per consentire ulteriori valutazioni”. Venerdì 19 luglio, il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha diffuso un avviso di viaggio ai cittadini statunitensi che vogliono recarsi in Egitto. La diplomazia Usa invita i cittadini a “considerare il rischio di recarsi in Egitto a causa della minaccia terroristica e di violenti gruppi dell’opposizione politica”. L’avviso di Washington sostituisce quello diffuso il 23 dicembre 2016. (Res)