Donbass: in vigore accordo di cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajcak, attualmente presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), ha espresso la propria soddisfazione per il nuovo cessate il fuoco in Ucraina orientale. Lajcak ha valutato questo passo in avanti come necessario e importante, specialmente in considerazione del crescente numero di vittime civili registrato lungo la linea del conflitto da parte della missione di monitoraggio dell'Osce. "Un cessate il fuoco, per essere significativo, deve essere permanente e irreversibile. Mi appello alle parti per l'assolvimento dei loro impegni e per il mantenimento di un cessate il fuoco totale, sostenibile e illimitato. Solo questo può aprire la strada a una risoluzione pacifica del conflitto", ha affermato Lajcak. (segue) (Rum)