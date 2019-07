Migranti: Msf annuncia ripresa attività ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale (5)

- Fino a quando i governi europei rifiuteranno di assumersi le loro responsabilità di ricerca e soccorso, e finché le persone continueranno a fuggire dalla Libia, ci sarà bisogno di navi umanitarie nel Mediterraneo. Il lavoro di Msf è guidato da principi umanitari e non possiamo fare a meno di provare a impedire che le persone anneghino in mare e portarle in luoghi sicuri, dove chi necessita di protezione internazionale possa richiedere asilo alle autorità competenti, come previsto dalle leggi internazionali. (Com)