Nigeria: rapiti quattro cittadini turchi

- Quattro cittadini turchi sono stati rapiti nello stato di Ilorin, nel sud della Nigeria. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dall’agenzia di stampa “Anadolu”, secondo cui il rapimento è avvenuto per mano di persone non identificate. Stando a quanto riferito dalle stesse fonti, sono attualmente in corso gli sforzi per ottenere il rilascio degli ostaggi. La settimana scorsa dieci marinai dell’equipaggio della nave cargo Paksoy-I, battente bandiera turca e diretta nella città ivoriana di Abidjan proveniente dal porto camerunese di Douala, sono stati rapiti da un gruppo di pirati che ha preso d’assalto l’imbarcazione al largo della costa della Nigeria. dieci marinai turchi sono stati rapiti fuori dalla Nigeria quando i pirati hanno attaccato una nave.(Tua)