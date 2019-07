Business news: Vietnam-Singapore, cooperazione in innovazione, rivoluzione industriale e sviluppo urbano intelligente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende di Singapore intendono promuovere la cooperazione con il Vietnam nei campi dell'innovazione, della quarta rivoluzione industriale e dello sviluppo urbano intelligente. Lo ha reso noto la delegazione delle aziende di Singapore, guidata dalla Federazione delle aziende di Singapore (Sbf) e dall'agenzia governativa Enterprise Singapore, che ha incontrato il premier del Vietnam Nguyen Xuan Phuc ad Hanoi. Il presidente dell'Sbf Teo Siong Seng ha affermato che negli ultimi anni, nonostante le numerose fluttuazioni economiche nel mondo, il Vietnam ha mantenuto una crescita stabile. Il presidente dell'Sbf ha aggiunto che Singapore continuerà a contribuire alla crescita del Vietnam, rafforzando le relazioni tra i due paesi. Il premier vietnamita ha risposto che ci sono moltissime opportunità d'investimento per le aziende di Singapore in Vietnam. Phuc ha dichiarato che i due paesi mantengono un partenariato strategico, grazie al quale le relazioni economiche si sono sviluppate a stretto contatto. I due paesi hanno un meccanismo connettivo per le due economie introdotto 14 anni fa. (Fim)