Business news: Giappone-Corea del Sud, controlli esportazioni, verso scontro frontale all’Omc

- Giappone e Corea del Sud si preparano a uno scontro frontale presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) la prossima settimana, quando il Consiglio generale dell’organizzazione discuterà, su richiesta di Seul, i vincoli imposti da Tokyo alle proprie esportazioni tecnologiche verso la Corea del Sud. Entrambi i governi restano fermi sulle rispettive posizioni, anche dopo il rifiuto di Tokyo di organizzare un secondo incontro di lavoro per discutere la questione, che ha segnato il punto più basso di un progressivo peggioramento delle relazioni diplomatiche bilaterali in corso sin dall’elezione del presidente sudcoreano, Moon Jae-in. L’Omc ha accolto la richiesta della Corea del Sud di discutere formalmente i controlli alle esportazioni tecnologiche giapponesi, che rischiano di danneggiare gravemente la produzione di semiconduttori dei colossi dell’elettronica sudcoreani. La questione è stata inserita nell’agenda delle discussioni del Consiglio generale, il massimo organo decisionale dell’organizzazione con sede a Ginevra, e verrà discusso in occasione dell’incontro del Consiglio in programma il 23 e 24 luglio prossimi. (Git)