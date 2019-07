Business news: Cina, entrate industria leggera in aumento del 4,7 nei primi cinque mesi del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate delle grandi aziende dell'industria leggera cinese sono state pari a 7.900 miliardi di yuan (1.148 miliardi di dollari) tra gennaio e maggio di quest'anno, con un aumento del 4,7 per cento su base annua. Lo riferisce la stampa cinese. I profitti sono aumentati del 9,4 per cento su base annua, a 473,9 miliardi di yuan, 11,7 punti percentuali in più rispetto all'aumento del profitto industriale nazionale, secondo i dati del Consiglio nazionale dell'industria leggera (Cnlic). Anche la produzione dell'industria leggera ad elevata tecnologia e valore aggiunto ha mantenuto una crescita robusta. La produzione di batterie solari, ad esempio, è aumentata del 16,4 per cento, mentre quella delle biciclette elettriche è cresciuta del 13,9 per cento. (Cip)