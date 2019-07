Business news: Cina, commercio Mongolia Interna con paesi Bri è cresciuto dell'8,4 per cento nel primo semestre

- Il commercio della regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna con i paesi lungo la Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) è cresciuto dell'8,4 per cento anno su anno nella prima metà dell'anno. Lo ha annunciato il governo della regione. Il volume degli scambi commerciali della Mongolia interna con i paesi Bri è salito a 36,77 miliardi di yuan (circa 5,35 miliardi di dollari) nei primi sei mesi, poiché la regione ha registrato una crescita costante anno su anno del 9,6 per cento nel commercio estero totale. "Il volume delle importazioni e delle esportazioni della Mongolia interna con la Mongolia, il suo principale partner commerciale, ha raggiunto 17,9 miliardi di yuan (2,6 miliardi di dollari) nei primi sei mesi, con un aumento del 20,2 per cento su base annua", ha dichiarato Jiao Zhijun, un funzionario della dogana di Hohhot. (Cip)