Business news: Marocco, aumento passeggeri da record a giugno

- Lo scorso giugno il trasporto aereo passeggeri ha raggiunto un livello record in Marocco, con un aumento del 26,54 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo i dati diffusi dall'autorità aeroportuale nazionale marocchina. Un totale di 2.093.323 viaggiatori è transitato per gli aeroporti del Marocco durante questo mese, con 439 mila passeggeri aggiuntivi, ha spiegato la stessa fonte. Un nuovo record di crescita è stato battuto anche dall'aeroporto Mohammed V di Casablanca con un tasso tendenziale del 22,82 per cento, accogliendo 877.655 passeggeri con un picco osservato sabato 30 giugno pari a 38.776 passeggeri. (Mar)