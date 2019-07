Business news: Iran, esportazioni gas ed elettricità verso Iraq raggiungeranno i 5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di gas ed elettricità dall’Iran verso l’Iraq raggiungeranno i 5 miliardi di dollari nel 2019. Lo ha dichiarato il segretario generale della Camera di commercio iracheno-iraniana, Seyed Hamid Hosseini, citato dall’agenzia di stampa “Mehr”. Il funzionario ha sottolineato che i progetti nel settore del gas e dell’energia elettrica, che erano stati fermati in Iraq a causa di attività terroristiche, sono ripresi. "Sulla scia delle sessioni a livello di esperti tenute tra il ministero dell’Edilizia iracheno e l’Organizzazione iraniana per l’industria, è stato deciso che i progetti iraniani fermati in Iraq riprenderanno", ha affermato Hosseini. Per il funzionario altri nuovi progetti saranno avviati nel vicino Iraq entro la fine dell'anno. (Res)