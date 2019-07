Business news: Egitto e Ue rilanciano dialogo per cooperazione strategica

- Condividere le esperienze per il trasporto di gas naturale liquefatto (Gnl) e il bunkeraggio tra le autorità portuali egiziane e il porto belga di Anversa, nel quadro del memorandum d’intesa per la cooperazione strategica energetica firmato da Egitto e Unione europea nell’aprile 2018. È quanto emerge dall’incontro avvenuto al Cairo tra una delegazione dei ministeri del Petrolio e dell’Energia elettrica egiziani, guidata dal ministro Tarek el Molla, e l’ambasciatore dell’Ue in Egitto Ivan Surkos. Secondo quanto riferisce una nota del ministero del Petrolio egiziano, durante l’incontro le parti hanno discusso le azioni da intraprendere per accelerare l'attuazione del memorandum d'intesa sulla cooperazione strategica in materia di energia firmato tra l'Ue e l'Egitto nell'aprile 2018. L’ambasciatore Surkos e il ministro El Molla hanno avviato ufficialmente la cooperazione tra il ministero del Petrolio e il porto di Anversa per sviluppare attività di bunkeraggio in Egitto e portare avanti i lavori volti a trasformare il paese in un polo regionale dell’energia. A partire dal 2017 l’Egitto ha registrato importanti passi avanti nel settore energetico grazie alla cooperazione con l’Ue. In termini di assistenza tecnica, è stato avviato un programma di 3 milioni di euro a sostegno della sostenibilità tecnica e finanziaria del settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Altri 2 milioni di euro sono stati aggiunti di recente al programma per sostenere la creazione di un'unità di efficienza energetica presso il ministero del Petrolio. Un accordo per un finanziamento di 15 milioni di euro per la modernizzazione del progetto della raffineria di Suez è stato invece firmato alla fine del 2018 tra il ministero del Petrolio e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Inoltre l’Agenzia francese per lo sviluppo (Afd), la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la banca tedesca KfW stanno finanziando il progetto per la costruzione del parco eolico del Golfo di Suez che una volta completato produrrà oltre 200 megawatt di energia elettrica. (Cae)