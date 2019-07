Business news: Tunisia-Algeria, inaugurato il primo “mercato libero” del Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro tunisino, Youssef Chahed, ha inaugurato il Mercato libero di Melloula, al confine tunisino-algerino, il primo centro commerciale situato alla frontiera tra due paesi del Nord Africa. “Questo progetto fornirà 300 posti di lavoro diretti e indiretti, favorendo anche i prodotti rurali delle industrie tradizionali della regione", ha detto il capo del governo della Tunisia. L’edificio costruito all’interno del valico rientra nei lavori di allargamento del valico di frontiera di Melloula iniziati 11 mesi fa e costati complessivamente circa 7 milioni di euro. Oltre 2,5 milioni di persone transitano per questo passaggio di confine: circa la metà dei passeggeri dell'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine. “Oggi, dopo undici mesi, le aree di accoglienza, gli spazi commerciali e le strutture sanitarie sono state sviluppate in modo da garantire un’appropriata immagine della Tunisia e della generosità della sua gente", ha sottolineato Chahed. Oltre un milione e duecentomila algerini sono entrati nel paese vicino fino al 10 luglio 2019, a conferma che la stagione turistica è promettente e tutti gli indicatori un aumento di tutti i numeri in questo settore, ha aggiunto il primo ministro Chahed. (Tut)