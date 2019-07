Business News: Nigeria, Buhari ordina di adeguare stipendio dipendenti pubblici a nuovo salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha approvato l'immediato adeguamento dello stipendio mensile alla nuova soglia di 30 mila naira (circa 82 euro) per i lavoratori del servizio pubblico federale con stipendio inferiore. Lo ha riferito su Twitter il suo portavoce Bashir Ahmad. Buhari ha ricevuto a fine marzo la relazione del Comitato tecnico consultivo sull'attuazione del nuovo salario minimo nazionale, una squadra di esperti creata appositamente dal capo dello Stato nell'intento di risolvere il contenzioso fra i sindacati dei lavoratori e i governatori degli stati federali, questi ultimi restii ad applicare la nuova soglia minima. Dopo mesi di dibattito e scioperi, Buhari aveva dato il suo accordo alla nuova quota, raddoppiandola come richiesto dai sindacati dai precedenti 43 euro mensili. Il contenzioso con i governatori locali era tuttavia continuato, spingendo il capo dello Stato a creare a inizio gennaio un organismo speciale con il compito di consigliare il governo federale sui fondi e le modalità di attuazione del nuovo stipendio in modo sostenibile, per valutare di quanto aumentarlo. (Res)