Business News: Sudafrica, governo mira ad attrarre investimenti per 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica intende attrarre investimenti per 1,3 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni e finanziare programmi che creeranno posti di lavoro. Lo ha detto il presidente Cyril Ramaphosa nel suo discorso tenuto oggi in parlamento per la presentazione del budget per l'anno finanziario 2019-2020. "La presidenza continuerà a guidare la spinta all'investimento nazionale e a raggiungere il nostro obiettivo di raccogliere 1,3 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Concentrandosi su settori specifici, questo denaro dovrebbe essere indirizzato a programmi che siano vitali e in grado di creare posti di lavoro", ha detto il capo dello Stato citato dai media locali. Ramaphosa ha detto che anche in preparazione della prossima seconda conferenza di investimento, "le nostre province sono impegnate a elaborare libri di investimento provinciali per sviluppare il gasdotto nazionale". Nel suo discorso sulla nazione a giugno, il presidente aveva già annunciato le tappe immediate della politica del governo volte a stimolare gli investimenti. (Res)