Business News: Tanzania, Banca mondiale prevede crescita del 5,4 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Tanzania è cresciuta del 5,2 per cento nel 2018 e crescerà del 5,4 per cento nel 2019, al di sotto delle stime del governo che prevedevano una crescita del 7,1 per cento. È quanto reso noto dalla Banca mondiale, secondo cui la stima al ribasso è stata influenzata dal calo degli investimenti, delle esportazioni e dei prestiti privati. I dati diffusi dall’istituto con sede a Washington contrastano con quanto affermato il mese scorso dal ministro delle Finanze, Philip Mpango, aveva davanti al parlamento aveva previsto una crescita del 7 per cento nell’anno in corso. Il presidente John Magufuli ha intrapreso un ambizioso programma di industrializzazione dopo essere salito al potere nel 2015, investendo miliardi di dollari in infrastrutture, tra cui il varo di una nuova linea ferroviaria, il rilancio della compagnia di bandiera Air Tanzania e la costruzione di una centrale idroelettrica, tuttavia gli interventi del governo nel settore minerario e agricolo hanno portato a un calo degli investimenti nella terza maggiore economia dell'Africa orientale: gli investimenti esteri diretti si sono infatti più che dimezzati dal 2013, mentre la crescita dei prestiti del settore privato è scesa a meno del 4 per cento nel 2018, molto al di sotto della media del 20 per cento registrata tra il 2013 e il 2016. (Res)