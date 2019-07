Business News: Guinea Equatoriale, Malabo ospiterà 1 e 2 ottobre summit africano su settore Oil e Gas

- La Guinea Equatoriale ospiterà i prossimi 1 e 2 ottobre l'Oil and Gas Meeting Day, un summit che intende rafforzare la cooperazione fra le compagnie africane del settore e promuovere nuove opportunità di partenariato. Il vertice, riferisce la Camera africana dell'Energia in una nota, si terrà nella capitale Malabo e si concentrerà sull'esplorazione delle opportunità e delle transazioni tra le società di servizi, un aspetto ritenuto essenziale per lo sviluppo di forti capacità africane nella catena del valore del petrolio e del gas. In questo contesto, la Camera africana dell'Energia nel quadro del sostegno espresso all'Alleanza nazionale delle compagnie di servizi per gli idrocarburi (Nahsco) nell'organizzazione dell'incontro invita "tutti i nostri partner, in particolare compagnie petrolifere nazionali e aziende di servizi pubblici e privati", a partecipare all'evento di Malabo. Per l'ente, si tratterà di "una piattaforma chiave per il dialogo e le relazioni con aziende, tecnologie e servizi internazionali". (Res)