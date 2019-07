Business News: Zimbabwe, per ministro Energia carenza elettricità dovuta a mancato pagamento bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato pagamento delle bollette da parte dei clienti della compagnia elettrica statale dello Zimbabwe (Zesa) ha contribuito alla carenza di elettricità nel paese. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia Fortune Chasi, per il quale il "buco" finanziario creato dagli abbonati insolventi è all'origine dei problemi di copertura energetica del paese. "Quando non paghi i tuoi debiti perdi valore morale per criticare Zesa", ha dichiarato Chasi riferendo in parlamento sulla crisi energetica in cui è piombato il paese, che dal mese di giugno soffre di interruzioni di corrente di 18 ore al giorno. Secondo il ministro, riferiscono i media locali, la mancanza di fondi ha impedito all'utility di coprire i costi di importazione di energia, indebitandola fino a 70 milioni di dollari rispetto ad altre utility regionali: di questa quota, ha aggiunto, la compagnia è riuscita a riassorbire solo poco più di 55 milioni di dollari, ma per la somma mancante è "necessario" che i residenti dello Zimbabwe "adottino una cultura della bolletta". "Siamo stati irresponsabili", ha dichiarato Chasi, "siamo i fautori dell'insolvenza". Sulla stessa linea l'amministratore delegato di Zesa, Patrick Chivaura, il quale ha dichiarato di recente che la compagnia necessita di investimenti per almeno 14 milioni di dollari per coprire i costi di importazione di energia dalla regione. (Res)