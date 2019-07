Business News: linea di trasmissione elettrica cinese in Kenya aumenterà uso energia verde

- La linea di trasmissione di energia elettrica costruita dalla Cina in Kenya, che connette la regione settentrionale alla rete nazionale, aumenterà l'accesso all'energia verde. Lo ha reso noto Fernandes Barasa, direttore della Kenya Electricity Transmission Company Limited (Ketraco). Barasa ha comunicato a giornalisti a Nairobi che la linea di trasmissione di 435 chilometri che va da Loiyangalani a Suswa è stata costruita dal consorzio di Nari Group Corporation e PowerChina Guizhou Engineering Co per il costo di 28 miliardi di scellini keniota (271 milioni di dollari). La linea di trasmissione è stata completata nel 2018. "Lo scopo della linea di trasmissione elettrica è quello di distribuire l'energia dall'impianto eolico da 310 megawatt del lago Turkana e dai futuri impianti di generazione che comprenderanno impianti solari, geotermici ed eolici nella Rift Valley e da impianti eolici nel Kenya settentrionale", ha dichiarato Barasa. Il direttore della Ketraco ha aggiunto che l'infrastruttura di trasmissione ha una potenza nominale di 1.200 megawatt ed è stata costruita con l'obbiettivo di aumentare l'offerta di energia elettrica e ridurre i costi energetici. (Cip)