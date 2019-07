Business news: India, sentimento d’impresa in calo a giugno

- Il sentimento d’impresa in India è sceso a giugno al livello più basso dal 2016. Lo rivela un’indagine di Ihs Markit. La percentuale delle compagnie private che prevedono un aumento della produzione quest’anno è scesa al 15 per cento; a febbraio era del 18 per cento. Il calo è attribuito al rallentamento della crescita economica, alla carenza di acqua e agli ostacoli regolamentari. (Inn)