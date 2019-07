Business news: Cina, commercio provincia di Hunan con paesi Bri aumentato del 53,6 per cento nel primo semestre

- Il commercio della provincia centrale cinese dello Hunan con i paesi che partecipano all'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) hanno registrato una crescita robusta nella prima metà di quest'anno. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Il commercio con i paesi Bri ha totalizzato 51,46 miliardi di yuan (7,48 miliardi di dollari) durante questo periodo, con un aumento del 53,6 per cento su base annua e ha inoltre superato di 13,5 punti percentuali il tasso di crescita del commercio totale della provincia nel primo semestre", ha affermato la dogana di Changsha, capoluogo della regione dello Hunan. Il valore totale delle importazioni e delle esportazioni in Hunan è rimasto stabile, aumentando del 40,1 per cento su base annua a 182,3 miliardi di yuan (26,4 miliardi di dollari). (Cip)