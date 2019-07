Business news: Vietnam, investimenti esteri indiretti per 1,28 miliardi di dollari nel primo semestre

- Gli investimenti esteri indiretti in Vietnam hanno raggiunto 1,28 miliardi di dollari nel primo semestre. Lo ha reso noto la State Securities Commission (Ssc), la commissione di vigilanza sui mercati finanziari. Il presidente dell’ente, Tran Van Dung, ha sottolineato che negli ultimi tre anni, dal 2016 al 2018, gli investitori stranieri sono stati acquirenti netti sul mercato azionario a un livello piuttosto alto, in media di 1,98 miliardi di dollari all’anno. Il mercato azionario vietnamita ha continuato a svilupparsi in dimensioni e liquidità raggiungendo a fine giugno una capitalizzazione di 186 miliardi di dollari, pari al 78 per cento del prodotto interno lordo del 2018 e con un incremento dell’11,2 per cento rispetto alla fine di dicembre. (Fim)