Business news: Egitto, governo presenta seconda versione della mappa degli investimenti

- Il governo egiziano ha presentato la seconda versione della mappa degli investimenti. In particolare, sono state individuate 2 mila opportunità d’investimento in tutti i settori e, soprattutto, nella Zone esclusiva del Canale di Suez e nella nuova Capitale amministrativa. Alla presentazione ha preso parte anche il ministro delle Antichità, Khaled al Anani, e quello delle Telecomunicazione, Amr Talaat. Secondo il ministro degli Investimenti e della Cooperazione internazionale, sono oltre 30 mila le compagnie che hanno investito nel mercato egiziano con un capitale complessivo di 4,2 miliardi di euro dopo l’apertura del Centro servizi per gli investitori da parte del presidente Abdel Fatah al Sisi, nel febbraio del 2018. Al centro collaborano i rappresentanti di 66 istituzioni statali, chiamati a facilitare i procedimenti per gli investimenti tagliando a 11 giorni il periodo di tempo necessario per l’avvio di un’impresa. (Cae)