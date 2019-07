Business news: Egitto, Telecom Egypt sigla quattro accordi con Etisalat Misr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale Telecom Egypt ha siglato quattro accordi di cooperazione con Etisalat Misr, sussidiaria dell’emiratina Etisalat, con l’obiettivo di “massimizzare gli interessi e fornire i migliori servizi ai clienti di entrambi gli operatori”. Lo riferisce il quotidiano “Amwal al Thad”, secondo cui si tratta di un’intesa inedita per il mercato egiziano. In base agli accordi, Etisalat Misr offrirà servizi di linea fissa per i clienti su tutto il territorio nazionale in accordo con le licenze ottenute da Telecom Egypt. (Cae)