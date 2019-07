Business news: Banca mondiale crescita economica del 6 per cento entro il 2021

- La Banca mondiale prevede un tasso di crescita economica in Egitto del 6 per cento entro il 2021. E’ quanto emerge dal rapporto “Monitoraggio economico dell’Egitto” presentato da Marina Wes, direttore dell’ufficio al Cairo dell’organizzazione economica internazionale. "I tassi di crescita continueranno probabilmente ad aumentare gradualmente, raggiungendo il 6 per cento entro il 2021", spiega il rapporto. "È probabile che anche gli investimenti privati continuino a crescere, alla luce delle riforme relative alla comunità imprenditoriale, così come gli investimenti pubblici, anche in considerazione della realizzazione di numerosi progetti, in particolare nel settore delle infrastrutture", prosegue il report della Banca mondiale. Le esportazioni - in particolare degli idrocarburi - dovrebbero continuare a crescere in maniera graduale, così come le entrate del turismo e del Canale di Suez. “Gli investimenti diretti esteri continueranno probabilmente ad aumentare fino al 3 per cento del Prodotto interno lordo entro il 2021", sottolinea ancora il rapporto. La Banca mondiale rileva delle opportunità di crescita non ancora sfruttate, in particolare nel campo delle esportazioni: a tal riguardo, la sottoscrizioni di nuovi accordi commerciali e il miglioramento del clima per le imprese, conclude il rapporto, potrebbe contribuire alla crescita dell’export e quindi dell'economia egiziana nel suo complesso. (Cae)