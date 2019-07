Business news: Iraq, accordo con la compagnia statunitense per la lavorazione del gas

- Il ministero del Petrolio iracheno e la compagnia statunitense Honeywell hanno firmato un memorandum d'intesa per la lavorazione del gas in cinque giacimenti nella provincia meridionale di Bassora. Secondo il portavoce del dicastero, Assem Jihad, l’intesa si trasformerà presto in un vero e proprio contratto per lo sfruttamento di cinque giacimenti petroliferi. L’intesa rientra “nei piani del ministero per massimizzare la produzione nazionale di gas secco, liquido e condensato”, contenendo il "gas flaring" - pratica che consiste nel bruciare senza recupero energetico il gas naturale - e preservando l'ambiente. L'Iraq ha una riserva stimata di 112 mila miliardi di metri cubi di gas, ma 700 milioni di piedi cubi di gas vengono “bruciati” ogni giorno per la mancanza di infrastrutture adeguate. (Irt)