Business news: Oman, messa richiesta per qualifica due progetti solari da 500 megawatt

- La compagnia Oman Power and Water Procurement (Opwp) ha emesso una richiesta di qualifiche (Request for Qualification) per lo sviluppo di due complessi ad energia solare nel sultanato, il Manah Solar I Ipp e Manah Solar II Ipp. I due impianti saranno situati l'uno accanto all'altro in un sito a Manah, a circa 150 chilometri dalla capitale Mascate. Ciascun impianto avrà una capacità di generazione compresa tra i 500 e i 600 megawatt. Membro del Nama Group, l'Opwp ha dichiarato in una nota che i contratti per il progetto saranno assegnati nel terzo trimestre del 2020 e i due complessi saranno operativi a partire dal quarto trimestre del 2022. L'ultima data per la presentazione delle offerte è il 29 luglio. Il lancio della richiesta di qualifica segue la gara d'appalto per il progetto Ibri II Solar che è stato assegnato nell'aprile di quest'anno e che sarà operativo a partire dal 2021. (Res)