Business News: Guinea equatoriale, Afdb stanzia 55,5 milioni di euro per sostegno a pesca e acquacoltura

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato un finanziamento di 55,5 milioni di euro in favore della Guinea equatoriale per l'attuazione del Progetto di sostegno alla catena del valore della pesca e dell'acquacoltura (Paspa). Il progetto, elaborato congiuntamente all'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), sarà attuato per un periodo di cinque anni a partire dal gennaio 2020 e punta ad aumentare e migliorare la produzione ittica nel paese africano, attraverso lo sviluppo sostenibile della pesca industriale, della pesca artigianale e dell’acquacoltura. Il progetto, riferiscono i media locali, garantirà una migliore fornitura di pesce per il mercato locale e ridurrà le importazioni e le esportazioni verso i paesi della sub-regione, oltre ad aumentare le entrate e a migliorare l'occupabilità dei giovani, nonché l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. Il progetto è in linea con il Piano strategico per la pesca 2016-2020, il Programma nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Pndes 2012-2020) e Vision 2020, che costituiscono il punto di riferimento della politica economica e sociale del governo di Malabo. (Res)