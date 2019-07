Business news: India, Adb corregge al ribasso stima di crescita per il 2019-20 al sette per cento

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb), nell’ultimo aggiornamento al rapporto “Asian Development Outlook” (Ado), ha corretto al ribasso le previsioni per l’India per l’anno fiscale 2019-20, iniziato ad aprile: dal 7,2 al sette per cento. Per il 2020-21 si prevede, invece, il 7,2 per cento. La correzione per l’esercizio in corso è attribuita al rallentamento della crescita delle economie avanzate, con un probabile effetto negativo sui servizi scambiabili. L’India, comunque, continuerà a registrare il più alto tasso di espansione tra le grandi economie, superiore a quello della Cina, per la quale le stime sono del 6,3 per cento per quest’anno e del 6,1 per cento per il prossimo, soprattutto a causa della guerra commerciale con gli Stati Uniti. (Inn)