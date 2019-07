Business news: Tunisia, Huawei lancia nel mercato il nuovo smartphone Y9 premium 2019

- Huawei Tunisia ha appena formalizzato il lancio del nuovo smartphone della serie Y nella sua versione 2019. Con prezzo di vendita consigliato di 849 dinari (263,73 euro), il nuovo smartphone con tecnologia cinese è destinato “a un pubblico giovane e alla moda”, si legge in un comunicato della compagnia. Il modello Y9 è fra i cellulari Huawei con recensioni online più positive online. Il governo tunisino prevede di emettere licenze 5G nel 2021, consentendo agli operatori di scaglionare i loro pagamenti per garantire un lancio ufficiale più rapido. La tecnologia di quinta generazione fornirà una velocità di download fino a 10 gigabit per secondo. (Res)