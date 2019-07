Business news: Auto, quota di mercato in Nord Africa è migliorata

- Il gruppo automobilistico francese Peugeot (Psa) ha appena annunciato un calo delle vendite per la prima parte dell'anno: 1,9 milioni di veicoli. All'origine del calo la sospensione delle vendite in Iran, in connessione con il blocco degli Stati Uniti. In flessione anche le vendite in Cina e in Sud America. "Nonostante il calo dei mercati automobilistici globali nel primo semestre, i nostri team di vendita sono stati in grado di espandere la nostra quota di mercato in diversi paesi, tra cui Europa e Africa", ha affermato Carlos Tavares, presidente del Comitato esecutivo del Gruppo Psa, citato dal sito web informativo marocchino "Le 360". In Africa, la quota di mercato del Gruppo Psa è aumentata nei suoi paesi principali: Marocco (+4,7 punti), Egitto (+3,5 punti), Algeria (+2,7 punti). (Mar)