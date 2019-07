Business news: Egitto, crescita record del 5,6 per cento nell'anno fiscale 2018/2019

- Il tasso di crescita economica in Egitto è salito al 5,6 per cento nell’anno fiscale 2018/2019 concluso lo scorso 30 giugno, il dato migliore da 11 anni a questa parte. Lo ha detto il ministro egiziano per la Pianificazione, Hala al Saeid, durante una riunione dei ministeri economici con il presidente della Repubblica, Abdel Fatah al Sisi. "Si tratta del terzo tasso più alto del mondo", ha detto Al Saeid. Il capo dello Stato, da parte sua, ha chiesto ai suoi ministri di prestare particolare attenzione al debito pubblico e al deficit di bilancio, auspicando il completamento a stretto giro delle riforme istituzionali, fiscali e monetarie. "I settori del gas naturale, dell'edilizia, del commercio, del turismo e dell'industria hanno coperto il 56 per cento della crescita”, ha aggiunto la responsabile del ministero della Pianificazione. "L'inflazione annuale è scesa all'8,9 per cento a giugno, in calo rispetto al 13,8 per cento dello stesso periodo del 2018", ha spiegato Al Saeid. "La disoccupazione è scesa all'8,1 per cento nel terzo trimestre 2018-2019, in diminuzione dal 10,6 per cento dello stesso periodo dell'anno precedente", ha proseguito il ministro. Il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, ha spiegato che il deficit di bilancio è sceso all'8,2 per cento del Pil, rispetto al 9,7 per cento dell'anno fiscale 2017-18, con un avanzo preliminare del 2 per cento, pari a circa 1,2 miliardi di sterline egiziane (circa 64 milioni di euro), il più alto da 10 anni. "Il debito è diminuito al 90,5 per cento del Pil a giugno rispetto al 97 per cento dello stesso mese del 2018", ha precisato Maait. (Cae)