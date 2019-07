Rai: Zingaretti, mi fa piacere che Anzaldi ricordi che sono il suo segretario, a lui mia solidarietà

- "A parte i saluti, non ho mai conosciuto o parlato con l'onorevole del mio partito Michele Anzaldi, mi fa piacere che oggi si ricordi che sono il suo segretario. A lui va tutta la mia solidarietà". Così, in un tweet, il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti commenta l'appello di Michele Anzaldi in cui chiede di essere "difeso" da un attacco ricevuto da Maurizio Gasparri. "Ovviamente a nessun parlamentare può essere chiesto di tacere, Gasparri deve saperlo", ha concluso Zingaretti. (Rer)