Business news: Cina, produzione di greggio ha guadagnato l'un per cento a giugno

- La produzione cinese di greggio ha guadagnato l'un per cento su base annua a giugno, con una crescita piatta rispetto al mese precedente, secondo i dati diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). La produzione di petrolio greggio è arrivata a 16,1 milioni di tonnellate il mese scorso, quando sono stati raffinati 53,7 milioni di tonnellate di petrolio greggio, in aumento del 7,7 per cento su base annua. Nella prima metà dell'anno, la produzione di petrolio greggio è stata pari a 95,39 milioni di tonnellate, in aumento dello 0,8 per cento su base annua. Come uno dei maggiori acquirenti di petrolio al mondo, il paese ha importato 39,5 milioni di tonnellate di petrolio grezzo il mese scorso, con un aumento del 15,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel frattempo, la produzione di gas naturale ammontava a 13,9 miliardi di metri cubi, in crescita del 13,1 per cento su base annua. La Cina punta ad aumentare la propria produzione annuale di petrolio greggio a oltre 200 milioni di tonnellate entro il 2020, mentre la capacità di fornitura di gas naturale nazionale dovrebbe superare i 360 miliardi di metri cubi. I principali compiti per l'industria petrolifera comprendono l'accelerazione dell'esplorazione per garantire l'approvvigionamento di petrolio interno, accelerare la costruzione di reti di gasdotti e lo sviluppo di alternative pulite. (Cip)