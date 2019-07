Business news: Nepal, 72 amministrazioni locali senza bilancio

- Settantadue amministrazioni locali del Nepal non hanno presentato il bilancio per l’anno fiscale 2019-20. La scadenza era stata fissata dal governo federale al 25 giugno; poi è stata prorogata al 10 luglio. La mancata presentazione del bilancio comporta l’impossibilità di utilizzare tutte le risorse allocate, salvo in casi di emergenza: la legge sui trasferimenti fiscali Intergovernmental Fiscal Transfer Act, infatti, prevede che gli enti locali possano spendere solo un terzo del bilancio pianificato se non c’è l’approvazione dell’assemblea locale. Il ministero degli Affari federali e dell’amministrazione generale ha reso noto che 36 delle 72 amministrazioni inadempienti sono del Pradesh 2, dieci del Pradesh 3, sei del Pradesh 1, sei del Pradesh 5, sei del Karnali, quattro del Pradesh 1 e quattro del Sudurpaschim. Secondo il dicastero i principali motivi dei ritardi sono i conflitti interni sull’allocazione delle risorse e la mancanza di personale qualificato. (Inn)