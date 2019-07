Business news: Nepal, entra in vigore l’aumento della tassa sui visti per i turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi in Nepal entra in vigore l’aumento della tassa sui visti per i turisti stranieri, deciso dal governo a maggio. Il direttore generale del dipartimento dell’Immigrazione, Eshor Raj Poudel, ha sottolineato che si tratta del primo aumento da quasi dieci anni e ha annunciato che la struttura dell’imposta sarà rivista al termine della campagna dell’anno del turismo Visit Nepal Year 2020. Per un visto della durata di quindici giorni il costo salirà da cinque a trenta dollari; per uno di trenta giorni con la possibilità di più ingressi da 40 a 50 dollari; per uno di 90 giorni a ingresso multiplo da 35 a 125 dollari. Per l’estensione del visto si pagheranno tre dollari per ogni giorno in più (invece dei precedenti due) in caso di visto non ancora scaduto e cinque dollari per ogni giorno in più (invece di tre) a scadenza avvenuta; per gli ingressi multipli ci sarà un’aggiunta di 25 dollari (contro i precedenti venti). (Inn)