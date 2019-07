Business news: Corea del Sud, presidente commissione regolamentazione finanziaria pronto a dimissioni

- Choi Jong-ku, presidente della Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud – l’ente regolatore del settore finanziario di quel paese – ha annunciato di aver offerto le proprie dimissioni al presidente sudcoreano, Moon Jae-in, per garantirgli una più vasta gamma di opzioni in vista di un nuovo rimpasto dell’Esecutivo, l’ennesimo intrapreso da Moon dall’inizio dello scorso anno a causa delle difficoltà scontate dall’economia nazionale. Choi ha assunto la carica di presidente della Commissione per i servizi finanziari, di durata triennale, nel luglio 2017, dopo aver servito come viceministro per gli Affari interni presso il ministero delle finanze. Il funzionario non ha fornito tempistiche precise per le sue dimissioni, limitandosi ad anticipare che avverranno “presto”. Secondo indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, Choi intende candidarsi alle elezioni generali in programma il prossimo anno. (Git)