Business news: Egitto, autorità Canale di Suez punta a 55 miliardi di dollari d’investimenti in 15 anni

- La Zona economica del Canale di Suez (ScZone) punta ad attrarre 55 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 15 anni. Lo ha dichiarato il capo dell’Autorità del Canale di Suez (Sca), ammiraglio Mohab Mamish, in un comunicato diramatoalla stampa. “Lo sviluppo della Zona economica del Canale di Suez ha visto importanti progressi con diversi progetti la cui attuazione è in corso per un valore di oltre 20 miliardi di dollari”, ha affermato Mamish. “La ScZone – ha aggiunto – punta ad attrarre investimenti per 55 miliardi di dollari nei prossimi 15 anni”. (Cae)