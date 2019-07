Ecuador-Usa: pranzo di lavoro Moreno-Pompeo farà il punto su relazione bilaterale (2)

- Pompeo è il terzo rappresentante del governo degli Stati Uniti a visitare il paese sudamericano in poco più di un anno. Risale al 28 giugno 2018 l’incontro tra Moreno e il vicepresidente Usa, Mike Pence, a Quito, nella sede presidenziale, Palazzo di Carondelet, l’incontro che ha segnato una svolta dopo anni di rapporti tesi coincisi con la presidenza di Rafael Correa. In quell’occasione è stato concordato di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza delle frontiere e contrasto al narcotraffico, lotta alla corruzione e aiuti umanitari ai rifugiati venezuelani. Nel gennaio di quest’anno l’Ecuador ha condiviso la posizione statunitense sul Venezuela, riconoscendo Juan Guaidò, presidente dell’Assemblea nazionale (An), il parlamento venezuelano, come capo di Stato ad interim. (segue) (Brb)